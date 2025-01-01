Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Die-Handy-Regel

SAT.1Staffel 3Folge 25
Folge 25: Die-Handy-Regel

23 Min.Ab 12

Die zehnjährige Anna leidet unter starken Kopfschmerzen. Besteht ein Zusammenhang mit ihrem übermäßigen Handykonsum? - Die 16-jährige Kati beklaut ihre Zimmergenossin in der Klinik. Ihre Beute: ein Deo! Wollte der Teenager sich erneut verletzen und wieder die gefährliche Deo-Challenge machen? Hat das Mädchen Angst vor ihrer ersten beruflichen Herausforderung und wollte dieses Gefühl mit Schmerzen betäuben?

SAT.1
