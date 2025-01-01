Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Baby Girl

SAT.1Staffel 3Folge 27
Baby Girl

Baby GirlJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 27: Baby Girl

24 Min.Ab 12

Voll Bock aufs Windeln-Wechseln! Eine 14-Jährige ist total im Baby-Fieber, bestellt Säuglingskleidung im Internet und belagert ihren Babybruder ununterbrochen. Alarmierend für die Mama des Teenies. Die befürchtet, dass ihre Tochter schon mal übt, da diese vielleicht bald selber zur Teenager-Mama werden will. Dann: Ein laktoseintoleranter Zehnjähriger trinkt ständig Milch, obwohl es ihm danach äußerst schlecht geht. Versucht er sich so vor der Schule zu drücken?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen