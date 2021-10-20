Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 31: Die Rückkehrerin
23 Min.Folge vom 20.10.2021Ab 12
Max will unbedingt ein Tattoo. Allerdings ist der Junge erst zarte acht Jahre alt. Seine Mutter ist verzweifelt, denn Max verhält sich in letzter Zeit sonderbar und schreckhaft. Was ist los mit ihm? Hat sein sonderbares Verhalten was mit seiner rebellischen Schwester zu tun? Außerdem: Karriere als Finanzminister machen? Für den zehnjährigen Sparfuchs Karl kein Ding. Seit einiger Zeit spielt sich der kleine Mann als ganz Großer auf und will übers Budget der Familie bestimmen.
