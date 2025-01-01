Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Ich geh Internet

SAT.1Staffel 3Folge 36
Ich geh Internet

Ich geh InternetJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Folge 36: Ich geh Internet

23 Min.Ab 12

Da die Schülerin Klara (15) durch ihr Handy abgelenkt ist, wird sie von einem Auto angefahren und verletzt. Ihre Mutter ist sehr besorgt: Seit Wochen hängt ihre Tochter fast nur noch am Smartphone. - Der neunjährige Samuel kommt nach der Schule öfters später nach Haus und behauptet dann, aus Versehen den falschen Bus genommen zu haben. Seine Mutter glaubt ihm nicht und macht sich große Sorgen: Wird ihr Sohn vielleicht von anderen Kindern geärgert oder verfolgt?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring - Die Familienhelfer
SAT.1
Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Klinik am Südring - Die Familienhelfer

Alle 4 Staffeln und Folgen