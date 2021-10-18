Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie der Vater

SAT.1Staffel 3Folge 40vom 18.10.2021
Folge 40: Wie der Vater

23 Min.Folge vom 18.10.2021Ab 12

Ganz der Papa? Wenn ein Junge seinen Vater imitiert, ist das in der Regel süß. Jedoch nicht bei Simon, denn sein Vater ist vor einem Jahr tödlich verunglückt. Seine Mama hat große Angst, dass der Kleine den Tod nicht richtig überwunden hat. Und: Ein einjähriges Mädchen weint und schreit plötzlich viel. Seine Eltern sind verzweifelt und machen sich große Sorgen. Das Kind ist gesund. Reagiert es auf den Stress der Eltern? Was belastet diese so unglaublich?

SAT.1
