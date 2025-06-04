Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 29: Dornröschen
23 Min.Ab 12
Die Mama des kleinen Ben ist alarmiert, als der sonst so kerngesunde Junge auf einmal Blut im Urin hat. Die Ärzte der Gemeinschaftspraxis stehen vor einem Rätsel: Ist die sportliche Aktivität des Jungen schuld am prekären Problem? - Eine junge Mutter schläft beinahe den ganzen Tag und kann sich nicht erklären, warum sie auch noch nach vierzehn Stunden Schlaf nicht erholt ist. Der Grund für die extreme Müdigkeit der Patientin wird nicht nur den Arzt überraschen ...
