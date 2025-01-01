Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Folge 37: Escape Room
23 Min.Ab 12
Die 16-jährige Laura zettelt auf einem Schulausflug in einen Escape Room einen Horror Prank an und erschreckt die Klasse fast zu Tode! Was wollte sie damit bezwecken? Dann: Eine Sechsjährige klaut einem Jungen aus ihrem Schwimmverein immer wieder die Kleidung und sorgt damit für Ärger im Team. Mag das Mädchen den Jungen und buhlt mit ihrem Verhalten um seine Aufmerksamkeit oder steckt etwas ganz anderes hinter dem Kleiderklau?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick