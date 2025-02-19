Klinik am Südring
Folge 11: Linus im Wunderland
45 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12
Ein Junge soll operiert werden, doch bekommt plötzlich panische Angst vor dem Arzt. Die Eltern vermuten das Schlimmste hinter seinen Symptomen. Kann das Klinikpersonal Antworten liefern? - Veganer Daniel liegt nach einen epileptischen Anfall in der Klinik am Südring. Als er weiter untersucht werden soll, bricht er plötzlich zusammen. Die darauffolgende Diagnose ist auch für seine Freundin ein Schock.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick