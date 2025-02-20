Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 10vom 20.02.2025
44 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Bei der Notoperation einer 18-Jährigen kommt es zu schweren Komplikationen. Können die Ärzte die Ursache der Komplikationen herausfinden und die junge Frau retten? - Ein junger Familienvater wurde durch einen Pferdetritt verletzt und muss geröntgt werden. Mit dem, was die Ärzte auf dem Röntgenbild sehen, haben sie nicht gerechnet. - Ein alleinerziehender Vater zeigt Symptome einer schweren Lebererkrankung, doch die Ärzte können keine Ursache finden.

