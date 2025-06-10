Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 12
Folge 12: Geheimer Abbruch

45 Min.Ab 12

Eine werdende Mutter bekommt Schmierblutungen und klagt über Magenkrämpfe. Eine Untersuchung ergibt: Sie wurde vergiftet! Das Leben von Mutter und Kind ist in Gefahr ... - Ein Mann kollabiert bei einem Saunagang mit seiner jungen Nachbarin. Sein Zustand ist äußerst kritisch und will sich nicht bessern. - Eine Mutter kommt mit einer verschleppten Erkältung in die Klinik. Als ihr Mann mit den Kindern zu Besuch kommt, kommt es immer wieder zu Komplikationen ...

SAT.1
