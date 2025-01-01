Zum Inhalt springenBarrierefrei
44 Min.Ab 12

Drama auf der Entbindungsstation: Ein wegen Schwangerschaftsdiabetes deutlich zu großes Kind wird unter größten Komplikationen zur Welt gebracht. Als die Mutter ihr Baby sehen will, bekommt sie einen Schwächeanfall. - Eine Frau stürzt eine Rolltreppe herunter und reißt dabei ihre Tante mit, die fast skalpiert wird. - Ein Patient wird nach einem schweren Unfall aus dem künstlichen Koma aufgeweckt. Wird er sich an alles erinnern können?

