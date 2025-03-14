Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 13
45 Min. Ab 12

Zwei Kinder werden mit Verbrennungen in die Klinik eingeliefert. Wie kam es zu dem Grillunfall mit Spiritus? - Die 14-jährige Camilla erleidet während ihres Klinikaufenthaltes plötzlich einen Herzinfarkt! Der erste Verdacht, dass das Übergewicht des Mädchens der Auslöser sein könnte, wird durch einen Hormon-Test und MRT jedoch zunichte gemacht. - Unfall beim Training einer Mädchenfußballmannschaft. Zwei Spielerinnen wurden verletzt und eine von ihnen ist stark alkoholisiert.

