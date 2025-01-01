Klinik am Südring
Folge 19: Geplatzt
44 Min.Ab 12
Verbrühungen durch eine geplatzte Wärmflasche - aber warum ist Björns Bein plötzlich gelähmt? - Schwere Nachblutungen nach einer Mandelentfernung: Als die Patientin später verschwunden ist, stellt sich heraus: Sie hat ein unglaubliches Geheimnis. - Ein junger Mann ist mit der Fahrerin eines Elektrorollers zusammengestoßen. Die 48-Jährige ist eigentlich sicher im Umgang mit dem Gerät, doch ihr Kreislauf spielte nicht mit. Sie ahnt nicht, was hinter ihren Beschwerden steckt.
