Klinik am Südring
Folge 17: Piet macht platsch
44 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12
Ein junger Mann wird eingeliefert, der von einer Brücke in einen Baggersee gesprungen ist. - Doppeltes Mutterglück einer Patientin: sie bekommt Zwillinge. Doch während das erste Kind auf natürlichem Wege das Licht der Welt erblickt, muss das zweite per Kaiserschnitt geholt werden. - Eine Frau besucht ihren Mann in der Klinik und erleidet einen Schwächeanfall. Doch gegen die Untersuchung wehrt sie sich mit Händen und Füßen. Was hat sie zu verbergen?
