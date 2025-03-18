Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 17vom 18.03.2025
Folge 17: Piet macht platsch

44 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Ein junger Mann wird eingeliefert, der von einer Brücke in einen Baggersee gesprungen ist. - Doppeltes Mutterglück einer Patientin: sie bekommt Zwillinge. Doch während das erste Kind auf natürlichem Wege das Licht der Welt erblickt, muss das zweite per Kaiserschnitt geholt werden. - Eine Frau besucht ihren Mann in der Klinik und erleidet einen Schwächeanfall. Doch gegen die Untersuchung wehrt sie sich mit Händen und Füßen. Was hat sie zu verbergen?

