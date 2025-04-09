Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mit Vollgas durchs Fenster

SAT.1Staffel 1Folge 113
45 Min.Ab 12

Eine Autofahrerin wird mit schlimmen Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Sie ist in das Schaufenster einer Metzgerei gedonnert, weil sie plötzlich einen Erstickungsanfall hatte und ohnmächtig wurde. - Eine junge Frau hat sich bei einer Migräneattacke den Unterarm gebrochen. Sie klagt zusätzlich über Übelkeit und Magenschmerzen, aber alle Untersuchungen bleiben ergebnislos. Wodurch wird die Migräne ausgelöst? Und warum tritt die Übelkeit auch ohne Kopfschmerzen auf?

SAT.1
