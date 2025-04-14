Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 126vom 14.04.2025
Folge 126: Wer bremst, verliert

44 Min.Folge vom 14.04.2025Ab 12

Zwei Jugendliche werden - laut eigener Aussage - nach einer Prügelei in die Notaufnahme gebracht. Die Ärzte müssen schnell agieren, denn die Wunden der beiden sind schwer. Die Ärzte zweifeln, dass sie nur Ergebnis einer kleinen Schlägerei sind: Die Verletzten verbergen etwas. Und: Eine Frau ist beim Schneiden einer Rosenhecke von der Leiter gefallen und hat sich das Knie verrenkt. Doch dem Arzt fallen bei der Untersuchung geschwollene Lymphknoten im Leistenbereich auf.

