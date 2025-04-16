Klinik am Südring
Folge 127: Wirbel um die Stimme
45 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Eine Hobby-Sängerin stürzt bei einem Auftritt von der Bühne und zieht sich dabei schwere Verletzung zu, wie CT-Aufnahmen ihrer Halswirbelsäule beweisen. Dass plötzlich auch die Stimme der Sängerin auf dem Spiel steht, sorgt für dramatische Szenen im Einleitungsraum. - Ein junger Mann ist beim Laser-Tag verunglückt und klagt seither über starke Rückenschmerzen. Als plötzlich sein Kreislauf zusammenbricht und innere Blutungen festgestellt werden, beginnt ein Kampf ums Überleben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick