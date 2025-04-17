Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Wenn der Magen auf die Lunge schlägt

SAT.1Staffel 1Folge 132vom 17.04.2025
Wenn der Magen auf die Lunge schlägt

Wenn der Magen auf die Lunge schlägtJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 132: Wenn der Magen auf die Lunge schlägt

44 Min.Folge vom 17.04.2025Ab 12

Eine junge Frau leidet seit Monaten unter schlimmem Husten, doch die Lunge ist kerngesund. Können die Ärzte herausfinden, woher der Husten kommt? - Eine Teenagerin schwebt in Lebensgefahr. Als ihr Vater in die Klinik kommt, erkennen die Ärzte, dass in diesem Fall nicht nur medizinische Hilfe von Nöten ist? - Ein Gewitter wütet über einem Volksfest und reißt Familien auseinander: Ein Vater wird schwer verletzt in die Klinik gebracht, von seinem Sohn fehlt jede Spur.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen