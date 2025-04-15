Kleiner Zahn große WirkungJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 133: Kleiner Zahn große Wirkung
44 Min.Folge vom 15.04.2025Ab 12
Ein Junge kommt blutverschmiert in die Notaufnahme, doch er will nicht verraten, was passiert ist. Dann bekommt er plötzlich Bauchkrämpfe und übergibt sich. - Ein Elektriker ist von der Leiter gefallen und muss notoperiert werden. Angeblich ist er einfach umgekippt, doch was ist die Ursache dafür? - Eine Köchin fürchtet um ihren Job, denn sie kann plötzlich nichts mehr riechen und schmecken. Zudem leidet sie unter unerklärlichen Asthma-Anfällen.
