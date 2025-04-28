Klinik am Südring
Folge 144: Asphalt Cowboys
44 Min.Ab 12
Heute in der Klinik am Südring: Zwei Radfahrer sind bei einem Firmenrennen kollidiert und werden in die Notaufnahme eingeliefert. Doch ist der Unfall wirklich aus Unachtsamkeit entstanden oder steckt eine medizinische Ursache dahinter? Und: Ein kleiner Junge hat beim Basketball-Training einen Ball an den Kopf bekommen. Bei der Untersuchung stellt der Arzt eine starke Schwerhörigkeit fest. Kann er dem Jungen helfen, wieder richtig hören zu können?
