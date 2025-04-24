Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Spider-Girl

SAT.1 Staffel 1 Folge 150
Spider-Girl

Klinik am Südring

Folge 150: Spider-Girl

44 Min. Ab 12

Nach dem Schüleraustausch in den USA kommt eine 17-jährige Patientin in die Klinik: Sie fürchtet, schwanger zu sein. Während der Untersuchung entwickelt sie plötzlich bedrohliche Symptome, die sich auch durch eine Schwangerschaft nicht erklären lassen. - Das Klinikteam versorgt einen verletzten Bauarbeiter: Der Mann wurde vom Baggerfahrer aus ungeklärten Gründen mit der Schaufel getroffen und in eine Grube gestoßen. Ihm droht eine Querschnittslähmung.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

