Klinik am Südring
Folge 154: Mädchen in Nöten
45 Min.Ab 12
Eine Jugendliche mit Kopfverletzung wird in die Klinik eingeliefert, nachdem sie von einem Bauern bewusstlos in dessen Scheune gefunden wurde. Der Bauer gibt an, den Täter flüchten gesehen zu haben, doch steht selbst bald unter Verdacht. - Ein Mann kommt mit Verdacht auf Hexenschuss in die Notaufnahme. Doch als die Ärzte die Rückenschmerzen genauer untersuchen, kommen sie einem weit gefährlicheren Problem auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick