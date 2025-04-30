Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 163
Folge 163: Im Fahrstuhl gefangen

44 Min.Ab 12

Eine Frau war in den Türen eines Fahrstuhls eingeklemmt und wird mit schweren Quetschungen in die Notaufnahme eingeliefert. Ihr Zustand ist lebensgefährlich, zudem fehlt jede Spur von ihrem Kind. - Eine Familie im Unglück: Erst bricht sich der Familienvater das Bein, dann kommt es bei seiner schwangeren Frau zu Komplikationen. Die Eltern stehen vor einem Dilemma, denn wer kümmert sich um ihren Sohn, während sie beide in der Klinik bleiben müssen?

