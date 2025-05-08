Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Sturm im Keller

SAT.1Staffel 1Folge 165vom 08.05.2025
Sturm im Keller

Sturm im KellerJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 165: Sturm im Keller

44 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12

Aus einem überfluteten Keller bringen die Rettungskräfte eine verletzte Frau in die Notaufnahme. Bevor die Ärzte herausfinden können was ihr fehlt, verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. - Ein Biobauer kann plötzlich nicht mehr richtig laufen. Können die Ärzte ihm helfen, oder muss er seinen Hof aufgeben? - Eine schwangere Frau wird leicht verletzt in die Klinik eingeliefert, ein Routinefall - bis die Ärzte einen Blick in den Mutterpass der Schwangeren werfen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen