Klinik am Südring
Folge 165: Sturm im Keller
44 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Aus einem überfluteten Keller bringen die Rettungskräfte eine verletzte Frau in die Notaufnahme. Bevor die Ärzte herausfinden können was ihr fehlt, verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. - Ein Biobauer kann plötzlich nicht mehr richtig laufen. Können die Ärzte ihm helfen, oder muss er seinen Hof aufgeben? - Eine schwangere Frau wird leicht verletzt in die Klinik eingeliefert, ein Routinefall - bis die Ärzte einen Blick in den Mutterpass der Schwangeren werfen.
