Klinik am Südring
Folge 177: Liebe mit Hindernissen
45 Min.Ab 12
Zwei Jugendliche sind mit dem Cityroller gestürzt. Während das Mädchen sich bereitwillig behandeln lässt, widersetzt sich der Junge aus ungeklärten Gründen einer Untersuchung. - Eine junge Frau hat sich auf einer Geburtstagsfeier die Hand gebrochen. Ihre Verwandten vermuten hinter ihrem Schwächeanfall eine Fehlernährung, aber der Arzt hat einen viel schlimmeren Verdacht. - Eine Amateurmusikerin fällt während eines Auftritts von der Bühne. Der Ehemann bangt um ihre Unversehrtheit.
