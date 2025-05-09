Klinik am Südring
Folge 179: Ich huste dir was!
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird von einer Stripperin in die Notaufnahme gebracht, sein Zustand ist besorgniserregend. Als dann auch noch seine Frau ins Krankenhaus kommt, droht die Situation zu eskalieren. -Eine vermisste Austauschschülerin wurde auf der Straße gefunden. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel und müssen herausfinden, was die hohen Entzündungswerte und die Blutarmut des Mädchens ausgelöst haben. - Eine braungebrannte junge Frau muss wegen eines offenen Knochenbruchs operiert werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick