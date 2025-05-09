Klinik am Südring
Folge 180: Doppelbilder
44 Min.Ab 12
Eine ältere Patientin sieht nach einem Autounfall alles doppelt. Die Ärzte befürchten eine schwere Erbkrankheit, an der auch andere Familienmitglieder der Patientin leiden. Doch deren weiteres Verhalten gibt den Ärzten Rätsel auf. - Ein junger Patient leidet nach einer Mandel-OP an Nachblutungen aus dem Rachen. An und für sich keine ungewöhnliche Komplikation - bis die Ärzte erkennen, dass die OP-Wunde nach wie vor heil ist. Woher kommt das Blut?
