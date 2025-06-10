Klinik am Südring
Folge 186: Das ging ins Auge
45 Min.Ab 12
Ein junger Vater sorgt sich um seine Tochter, die ein stark geschwollenes Auge hat und zu erblinden droht. Können die Ärzte helfen? - Eine junge Frau kommt im Bademantel und mit stark juckendem Hautausschlag in die Notaufnahme. Ist eine kosmetische Anwendung Schuld an ihrem Zustand? - Und: Ein Pärchen schiebt eine Schubkarre in die Notaufnahme. Darin: Ein völlig zugedröhnter Mann. Bei der Untersuchung stellt sich heraus, dass er starke Betäubungsmittel intus hat.
