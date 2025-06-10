Klinik am Südring
Folge 201: Du machst mich krank
45 Min.Ab 12
Eine Mutter bringt ihre Tochter mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus. Doch warum ist das Kind so stark unterernährt und fiebrig? - Nach einem Arbeitsunfall wird die Mitarbeiterin eines Fast-Food-Restaurants in die Klinik eingeliefert. Wie kam es zu dem Unfall? Und warum verhält sich die Verletzte so aggressiv? - Und: Ein Kleinkind steckt mit dem Finger im Abfluss einer Badewanne fest. Der Finger droht abzusterben. Werden die Spezialisten dem Knirps helfen können?
