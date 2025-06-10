Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Alles für die Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 208
Alles für die Liebe

Alles für die LiebeJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 208: Alles für die Liebe

45 Min.Ab 12

Zoe bringt Freundin Julia in die Klinik, die Blut erbrochen hat. Der Arzt stellt bei der jungen Frau zudem Verbrennungen und weiße Flecken am Körper fest. Zudem wird eine Schwangere behandelt, die versehentlich einen Kronkorken verschluckt hat. In der Klinik sorgt sie für eine große Überraschung! Außerdem: Ein Mädchen spuckt Blut, nachdem sie im Turnunterricht gestürzt ist. Eine innere Verletzung wird vermutet - doch dann stoßen die Spezis auf eine ganz andere Ursache.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

