Klinik am Südring
Folge 210: Kroko-Power
45 Min.Ab 12
Reptil in der Notaufnahme: Ein Alligator hat sich im Gesicht eines Familienvaters festgebissen. Auch sein Sohn ist verletzt. Können die Spezialisten und ein Veterinär das Tier entfernen, bevor es bleibende Schäden anrichtet? - Eine stark übergewichtige Frau wird mit extremen Magenschmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Ist das kürzlich eingesetzte Magenband die Ursache ihrer Schmerzen?
