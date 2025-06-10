Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmerz, wo kommst du her?

SAT.1Staffel 1Folge 32
Folge 32: Schmerz, wo kommst du her?

44 Min.Ab 12

Ein Junge klagt über Bauchschmerzen. Die Ursache bleibt vorerst unentdeckt. Ein Zwischenfall auf der Toilette bringt das medizinische Team letztlich auf die richtige Spur. - Zwei ungleiche Schwestern landen aufgrund einer Sportverletzung in der Notaufnahme. Die Lage spitzt sich zu, als eine Sportlerin plötzlich das Bewusstsein verliert. - Ein Busfahrer mit Verdacht auf Epilepsie - eine Diagnose, die seine Existenz gefährden würde. Kann der Busfahrer seinen Beruf weiter ausüben?

SAT.1
