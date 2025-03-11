Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 60vom 11.03.2025
45 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12

Ein junger Mann ist fast ertrunken und muss wiederbelebt werden. Doch was war der Grund für den Badeunfall? Die Ärzte fischen im Trüben und es ist klar: Der Patient hat ein Geheimnis! - Eine Frau mit panischer Angst vor Krebs will sich vorsorglich die Brüste abnehmen lassen, als sie einen Knoten spürt. Werden die Ärzte ihr diesen Wunsch erfüllen? - Die Adoptiveltern des kleinen Mio sind in Sorge: Woher kommen seine diffusen Schmerzen?

SAT.1
