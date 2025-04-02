Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Bei dir piepts wohl

SAT.1Staffel 1Folge 75vom 02.04.2025
Folge 75: Bei dir piepts wohl

44 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Eine junge Frau ist in einen Bus gelaufen. War sie durch die Kopfhörer vom Straßenverkehr abgelenkt? - Eine Frau liegt mit einer Blasenentzündung auf Station. Doch plötzlich verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. - Ein Mann wird direkt vom Fußballplatz eingeliefert, da er mit einem Gegenspieler zusammengekracht ist und sein Bein nicht mehr bewegen kann. Steckt hier mehr dahinter als ein harmloser Sportunfall?

