Klinik am Südring
Folge 75: Bei dir piepts wohl
44 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12
Eine junge Frau ist in einen Bus gelaufen. War sie durch die Kopfhörer vom Straßenverkehr abgelenkt? - Eine Frau liegt mit einer Blasenentzündung auf Station. Doch plötzlich verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. - Ein Mann wird direkt vom Fußballplatz eingeliefert, da er mit einem Gegenspieler zusammengekracht ist und sein Bein nicht mehr bewegen kann. Steckt hier mehr dahinter als ein harmloser Sportunfall?
