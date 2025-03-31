Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 79vom 31.03.2025
Klinik am Südring

45 Min.Folge vom 31.03.2025Ab 12

Eine Frau ist im sechsten Monat schwanger und kommt nach einem Sturz auf den Kopf in die Notaufnahme. Sie ist benommen, lallt und torkelt, sodass schwere Hirnverletzungen im Raum stehen. Was am Ende ihren Zustand erklärt, ist der Albtraum einer jeden Schwangeren! - Ein 35-jähriger Mann gibt den Ärzten Rätsel auf, seine Symptome kommen und gehen, keine der naheliegenden Krankheiten wird bestätigt. Hat sein Spanienurlaub etwas mit seinem Zustand zu tun?

