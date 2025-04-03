Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 81
Folge 81: Herzschmerz

45 Min.Ab 12

Drama auf der Gynäkologie: Eine Frau kommt mit starken Wechseljahrbeschwerden auf Station, doch nicht alle Symptome sind typisch für die Menopause. Plötzlich geht es der Patientin immer schlechter. - Ein Elektriker wird mit schweren Verletzungen in die Notaufnahme eingeliefert. Schuld ist angeblich ein Hochdruckreiniger. - Ein kleiner Junge hat starke Knieschmerzen nach einem Sportunfall. Seine Eltern machen sich große Sorgen, denn ihr Sohn hat außerdem O-Beine.

