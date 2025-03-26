Klinik am Südring
Folge 83: Extrem unter Druck
45 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12
Eine sportlich sehr aktive Mittvierzigerin bricht beim Tanzen zusammen: Die Ärzte stellen sehr hohen Blutdruck fest. Wenig später fällt die Frau während einer Untersuchung in Ohnmacht. - Eine junge Mutter kommt mit ihrem drei Monate alten Sohn in die Klinik. Seine Haut ist safrangelb, er will nicht mehr trinken und ist sehr schläfrig. Der Arzt diagnostiziert eine Gelbsucht. - Ein 29-Jähriger wurde von seiner Frau beim Zurücksetzen in eine Parklücke mit dem Auto angefahren.
