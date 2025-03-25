Klinik am Südring
Folge 84: Karamellisiert
45 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12
Eine Jungköchin hat sich in der Küche schwer verbrannt und muss auf der Chirurgie behandelt werden. Dass mehr als nur ein gewöhnlicher Arbeitsunfall hinter den Verbrennungen steckt, sorgt für Verwunderung. - Auf der Wasserrutsche im Freibad ist ein Jugendlicher einem anderen Badegast in den Nacken gerutscht, weil er die rote Ampel übersehen hatte. Er leugnet dies allerdings bis zum Schluss. - Ein Patient hat sich wegen starker Hodenschmerzen eine Hodenkühlung gebaut.
