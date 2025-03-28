Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Reisekollaps

SAT.1Staffel 1Folge 92
Reisekollaps

Klinik am Südring

Folge 92: Reisekollaps

44 Min.Ab 12

Direkt von einer Klassenfahrt kommt ein 16-Jähriger in die Notaufnahme. Er schwitzt, seine Zunge ist angeschwollen und er leidet unter starken Magenkrämpfen. Der behandelnde Arzt vermutet eine allergische Reaktion. Doch dann zeigt ein Mitschüler plötzlich ähnliche Symptome. - Eine Kellnerin hat starke Schmerzen im Fuß, nachdem ihr ein Teller darauf gefallen ist. Dem Arzt wird in der Erstuntersuchung klar, dass eine schwere Prellung nicht die Ursache der Beschwerden sein kann.

