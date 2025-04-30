Klinik am Südring
Folge 95: Umzug in die Notaufnahme
45 Min.Ab 12
Völlig aufgelöst kommt ein junger Koch in die Notaufnahme. Sein Schwager ist auf der Ladefläche eines Umzugtransporters eingeklemmt und bekommt keine Luft! Die Ärzte ahnen noch nicht, dass bald auch der junge Koch ihre Hilfe benötigen wird. Und: Eine junge Mutter kommt in die Klinik und hat Angst, dass sie erneut an Brustkrebs erkrankt sein könnte. Doch welche Diagnose der Arzt daraufhin macht, bereiten ihr völlig neue Sorgen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick