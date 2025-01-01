Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 101
Folge 101: Komm bitte wieder

45 Min.Ab 12

Ein Familienvater wird von seiner Schwester wegen heftiger Kopfschmerzen in die Klinik gebracht. - Ein Mann wird eingeliefert, weil er nach dem Schwimmen in einem Badesee zusammengebrochen ist. Was genau dem geübten Schwimmer zugestoßen ist, bleibt zunächst ein Rätsel. - Eine werdende Mutter begleitet ihre Kollegin in die Klinik und wird unerwartet selbst zur Patientin. Ihr Geheimnis entwickelt sich zur großen Gefahr für ihr Baby!

SAT.1
