Klinik am Südring

SAT.1Staffel 3Folge 1
45 Min.Ab 12

Ein als Weihnachtsmann verkleideter Mann wird nach einem Sturz in die Notaufnahme eingeliefert. Ist Stress schuld an den Beschwerden oder steckt mehr dahinter? Und: Bei einer Patientin wird eine Schlaf-Apnoe und Mundgeruch festgestellt. Seltsamerweise scheint der Lebensgefährte der Frau nichts davon mitbekommen zu haben? Außerdem: Eine Bäckerin kommt wegen ihres Asthmas in die Klinik. Sie hat Angst, ihre Arbeit nicht mehr ausüben zu können. Was löst die akuten Symptome aus?

