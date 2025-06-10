Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Ins Glück gebrettert

SAT.1Staffel 3Folge 19
Ins Glück gebrettert

Ins Glück gebrettertJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 19: Ins Glück gebrettert

45 Min.Ab 12

Ein Mann crasht in der Skihalle in seine neue Bekanntschaft und erleidet in der Klinik aus dem Nichts einen Herzanfall. Hängen Crash und Herzsymptomatik zusammen? - Ein älterer Herr hat Bleichmittel getrunken. Hat die fremde Frau an seiner Seite eine Erklärung für den unerklärlichen Unfall? - Nach einem Unfall mit Rollerblades kommt ein ungleiches Paar in die Klinik. Hat der Altersunterschied etwas mit den Symptomen des älteren Mannes zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen