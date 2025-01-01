Klinik am Südring
Folge 7: Die letzte Chance
45 Min.Ab 12
Eine Reiterin hat Prellungen und Magenschmerzen. Wie kam es zu dem Unfall und warum hat sie panische Angst, dass ihr Freund davon erfährt? Und: Eine Fitness-Fanatikerin nimmt nur noch Smoothies zu sich. Ihr Verhalten lässt eine Magersucht befürchten. Doch die wahre Diagnose überrascht. Außerdem: Eine Frau hat sich bei einem Stolperunfall eine Kopfverletzung zugezogen. Bei der Schilderung des Unfallhergangs verstrickt sie sich in Widersprüche. Was verheimlicht sie den Ärzten?
