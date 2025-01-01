Klinik am Südring
Folge 8: Häschen und Fischerbrötchen
44 Min.Ab 12
Ein Mädchen hat anscheinend eine Lebensmittelvergiftung. Doch dann versetzt eine besorgniserregende Diagnose das Klinikpersonal in Alarmbereitschaft. - Ein junger Student verlangt wegen einer Gehirnerschütterung einen Attest, aber will sich nicht untersuchen lassen ... - Eine werdende Mutter leidet unter Inkontinenz. Eigentlich harmlos, doch ihre Beschwerden gefährden auch das Ungeborene ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick