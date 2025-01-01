Klinik am Südring
Folge 107: Auge um Auge
45 Min.Ab 12
Ein Großvater bringt seinen Enkel in die Klinik und vermutet, dass der Nachbarsjunge hinter seinen Verletzungen steckt! - Eine Frau glaubt trotz negativem Schwangerschaftstest fest, schwanger zu sein. Dann kommt es sogar zu einem Milcheinschuss. - Eine Sekretärin kommt wegen einer Muskelzerrung in die Klinik. Sie behauptet, diese käme vom Sport, doch woher stammt der Ölfleck auf ihrer Schulter?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick