Klinik am Südring
Folge 126: Unser Leben stinkt
44 Min.Ab 12
Ein Hippiepärchen fällt durch strengen Körpergeruch auf, weil es einen sehr "natürlichen" Lebensstil pflegt. Kommt es durch die schmerzhaften Beschwerden zur Einsicht? - Nachdem eine Frau aus dem Koma erwacht, erkennt sie ihre Familie nicht mehr. Ein Alptraum für ihren Mann, denn auch die Umstände ihres Unfalls sind rätselhaft. - Zwei Mädchen hatten angeblich einen Reitunfall. Doch warum ist eine von ihnen mit Kuhfladen beschmiert? Und warum bekommt ihre Freundin Atemnot?
