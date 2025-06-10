Klinik am Südring
Folge 170: Hallu, ich kann fliegen
45 Min.Ab 12
Eine Hausfrau leidet nach einem Sturz unter Halluzinationen, die sich die Ärzte kaum erklären können: Sind sie Folge oder Ursache des Unfalls? Und: Ein Mädchen kommt gestresst und mit Bauchschmerzen in die Klinik. Die Adoptiv-Eltern und auch die Ärzte stehen vor gleich mehreren Rätseln. Außerdem: Eine junge, freizügig gekleidete Frau wird mit starken Unterleibsschmerzen auf die Gynäkologie überstellt. Als sie dort jedoch untersucht werden soll, reagiert sie panisch ...
