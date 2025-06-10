Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Plötzlich Eltern

SAT.1Staffel 3Folge 222
Folge 222: Plötzlich Eltern

67 Min.Ab 12

Während eines Krankenhausbesuchs platzt bei einer jungen Frau plötzlich die Fruchtblase, doch weder ihre Mutter noch ihr Freund wussten, dass sie schwanger ist. Warum hat die werdende Mutter die Schwangerschaft verheimlicht? - Der heimliche Discobesuch einer 17-Jährigen, endet mit einem Zusammenbruch. Im Krankenhaus kann keine medizinische Ursache für den mysteriösen Anfall gefunden werden ...

SAT.1
