Klinik am Südring
Folge 49: Liebe kann ansteckend sein
45 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12
Ein simpler Eingriff wird abgebrochen, als die Mediziner bei einer jungen Frau blutige Wucherungen entdecken. Das Untersuchungsergebnis stellt die Beziehung zu ihrem Freund komplett auf den Kopf. - Ein junges Mädchen mit entzündeten Lippen wird untersucht, aber plötzlich bekommt auch die Freundin ernste körperliche Probleme. - Der beste Freund ihres Vaters will einer Patientin eine Niere spenden. Doch dann macht der Teenager eine Entdeckung mit dramatischen Folgen.
