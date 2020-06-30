Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Liebe kann ansteckend sein

SAT.1Staffel 3Folge 49vom 30.06.2020
Liebe kann ansteckend sein

Liebe kann ansteckend seinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 49: Liebe kann ansteckend sein

45 Min.Folge vom 30.06.2020Ab 12

Ein simpler Eingriff wird abgebrochen, als die Mediziner bei einer jungen Frau blutige Wucherungen entdecken. Das Untersuchungsergebnis stellt die Beziehung zu ihrem Freund komplett auf den Kopf. - Ein junges Mädchen mit entzündeten Lippen wird untersucht, aber plötzlich bekommt auch die Freundin ernste körperliche Probleme. - Der beste Freund ihres Vaters will einer Patientin eine Niere spenden. Doch dann macht der Teenager eine Entdeckung mit dramatischen Folgen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen